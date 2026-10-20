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20 Guru ASN di Ambon Jadi Korban Penipuan Kenaikan Pangkat, Astaga

20 Guru ASN di Ambon Jadi Korban Penipuan Kenaikan Pangkat, Astaga
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Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, di Ambon, Senin. (ANTARA/Winda Herman)

jpnn.com - Sebanyak 20 orang guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Kota Ambon diduga menjadi korban penipuan dan manipulasi dokumen pengusulan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku sedang melakukan audit investigasi terkait dugaan penipuan terhadap guru ASN itu.

Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengatakan tim inspektorat telah diturunkan untuk melakukan pemeriksaan khusus guna mengungkap pihak yang terlibat, jumlah pasti korban, serta latar belakang kasus tersebut.

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"Tim Inspektorat sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan audit investigasi. Kami ingin mendapatkan informasi yang akurat dan jelas; siapa pelakunya, siapa saja korbannya, berapa jumlahnya, serta apa latar belakang hingga hal ini bisa terjadi," kata Bodewin, Senin (19/10/2026).

Bodewin mengaku prihatin karena berdasarkan data awal, sekitar 20 orang yang teridentifikasi menjadi korban dugaan penipuan tersebut sebagian besar merupakan tenaga pendidik di lingkungan Pemkot Ambon.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian dan mengungkap kemungkinan adanya praktik percaloan dalam pengurusan dokumen kepegawaian.

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Dia memberi kesempatan kepada Inspektorat untuk bekerja maksimal. Bodewin juga mengajak masyarakat menunggu hasil resmi pemeriksaan khusus tersebut.

"Saya tidak mau berandai-andai, namun setelah proses investigasi selesai, Pemkot Ambon akan menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik melalui rekan-rekan media," ujarnya.

Sebanyak 20 orang guru ASN di Kota Ambon diduga menjadi korban penipuan dan manipulasi dokumen pengusulan SK kenaikan pangkat.

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