20 Hari TC di Bali, Herdman Matangkan Senjata Timnas untuk Hadapi Piala AFF 2026

jpnn.com, JAKARTA - Libur kompetisi belum benar-benar menjadi waktu bersantai bagi para pemain Timnas Indonesia. Pelatih John Herdman telah menyiapkan misi besar selama pemusatan latihan (TC) 20 hari di Bali pada Juli 2026 demi membentuk skuad Garuda yang siap bersaing di Piala AFF 2026.

Seusai menuntaskan TC di Jakarta pada 26-30 Mei 2026, Herdman mulai memetakan pemain-pemain yang akan menjadi tulang punggung Indonesia di turnamen Asia Tenggara tersebut. Namun, pengamatan saja belum cukup.

Pelatih asal Kanada itu kini membidik peningkatan signifikan dalam aspek fisik dan taktik para pemain selama TC di Pulau Dewata.

Program yang berlangsung selama hampir tiga pekan itu dirancang dengan intensitas tinggi. Herdman ingin memastikan para pemain lokal kembali berada dalam kondisi terbaik setelah kompetisi domestik berakhir pada pertengahan Mei lalu.

Targetnya adalah membawa para pemain mencapai standar kebugaran, kecepatan, kelincahan, dan daya tahan yang dibutuhkan untuk menghadapi ketatnya persaingan di Piala AFF 2026.

"Program pemusatan latihan 20 hari di Bali pada awal Juli 2026 dirancang sebagai solusi komprehensif untuk mempersiapkan skuad lokal mencapai standar kebugaran dan ketajaman taktis yang diinginkan," ungkap John Herdman di situs Kita Garuda.

Bagi Herdman, waktu 20 hari bukan sekadar agenda latihan biasa. Periode tersebut dianggap sebagai fase krusial untuk mengembalikan performa pemain yang tengah menjalani masa libur sekaligus mengasah pemahaman taktik sebelum turnamen dimulai.

Dia menegaskan seluruh anggota skuad harus bekerja keras jika ingin membawa Indonesia berbicara banyak di AFF 2026.