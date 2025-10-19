menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » 20 Komunitas Padel Indonesia dan Malaysia Bertanding di Event Padelink 2025

20 Komunitas Padel Indonesia dan Malaysia Bertanding di Event Padelink 2025

20 Komunitas Padel Indonesia dan Malaysia Bertanding di Event Padelink 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komunitas olahraga padel di Jakarta dan Malaysia bertemu di turnamen Padelink, di Lapangan Mr Padel, Minggu (19/10/2025). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas olahraga padel di Jakarta dan Malaysia bertemu di turnamen Padelink, di Lapangan Mr Padel, Minggu (19/10/2025).

Sebanyak 20 komunitas padel dari Indonesia dan Malaysia berpartisipasi dalam program Citylink Sport Tourism menggandeng Traveloka.

Project Director Padelink Zeyhan Fitra Fadillah mengaku ini menjadi event pertama Padelink dan bakal menjadi agenda rutin untuk komunitas padel di Indonesia. Ia mengatakan, Padelink bukan sekadar “sport fun” tetapi juga memasukkan unsur kompetitifnya di setiap turnamen.

Baca Juga:

Meskipun, tujuan utama dari event Padelink untuk mengumpulkan komunitas-komunitas padel di seluruh Indonesia, bahkan negara tetangga.

"Padelink sendiri sesuai namanya kita nge-link-in semua komunitas untuk bergabung disini. Jadi ada unsur comunity gatheringnya," tutur Zehan ditemui di Lapangan Mr Padel, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

Selain 19 komunitas padel dari wilayah Jabodetabek, Padelink juga diikuti komunitas padel dari Malaysia, Records Padel.

Baca Juga:

Bahkan, komunitas padel yang diisi putra Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Audy Pratama Subagdja juga berpartisipasi di event ini.

Para komunitas mengirim jagoan-jagoan mereka untuk berpartisipasi di turnamen yang merebutkan hadiah uang tunai dan tiket gratis kemana saja dari Citylink dan Traveloka.

Komunitas olahraga padel di Jakarta dan Malaysia bertemu di turnamen Padelink, di Lapangan Mr Padel, Minggu (19/10/2025).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI