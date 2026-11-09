20 Mobil Sport Unjuk Gigi di Fastlane HF-X Mandalika Track Day 2026

jpnn.com, MANDALIKA - Fastlane HF-X Mandalika Track Day 2026 sukses diselenggarakan pada 22–24 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok.

Pemilihan sirkuit di Lombok tersebut didasari pertimbangan terhadap kualitas lintasan dan fasilitas pendukungnya oleh pihak Fastlane yang berbasis di Surabaya.

Kegiatan yang diprakarsai Melvin Tenggara tersebut memberikan pengalaman berkendara di sirkuit sekaligus mendorong pengembangan keterampilan mengemudi bagi para pemilik mobil berperforma tinggi.

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Sebanyak 20 mobil sport berperforma tinggi dari berbagai merek ternama, seperti Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Porsche, dan BMW M Series turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Founder Fastlane Melvin Tenggara menyatakan kegiatan ini fokus pada aspek keselamatan berkendara dan pembelajaran di lintasan.

"Bukan hanya membawa mobil-mobil berperforma tinggi ke sirkuit," kata Melvin di Lombok, baru-baru ini.

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Selain itu, peserta juga mendapatkan kesempatan istimewa untuk mengenal kendaraan balap secara langsung bersama pembalap Senna Iriawan menggunakan mobil Radical SR1.

Fastlane turut bekerja sama dengan Formula Indonesia guna memperkenalkan dunia balap formula serta program pembinaan talenta kepada para peserta.