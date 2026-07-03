20 Perusahaan Raih Indonesia Top Digital Public Relations Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 20 perusahaan dari sektor BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, hingga jasa keuangan meraih penghargaan dalam ajang 8th Indonesia Top Digital Public Relations Award 2026.

Acara tersebut dirangkaikan dengan Info Ekonomi Forum 2026 di Lumire Hotel & Convention Center, Jakarta, Selasa (30/6).

Penghargaan yang digelar InfoEkonomi.ID bersama TRAS N CO Indonesia itu diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil membangun dan menjaga reputasi melalui strategi Digital Public Relations yang efektif di era komunikasi serba cepat.

Mengangkat tema 'Digital PR Strategy: Managing Narrative, Crisis, and Reputation in Real-Time Era', acara itu juga menghadirkan forum diskusi yang membahas pengelolaan narasi, penanganan krisis, hingga pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam komunikasi korporasi.

CEO InfoEkonomi.ID Arief Munajad mengatakan peran public relations saat ini semakin strategis karena reputasi perusahaan dibentuk setiap hari melalui berbagai kanal digital.

"Di era digital saat ini, reputasi perusahaan dibentuk setiap hari melalui berbagai kanal komunikasi. Karena itu, strategi Digital Public Relations harus mampu mengelola narasi secara cepat, akurat, dan berbasis data agar kepercayaan publik tetap terjaga," ungkap Arief dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Jumat (3/7).

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Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus berinovasi dalam memperkuat strategi komunikasi, menjaga integritas, serta menghadirkan praktik public relations yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sementara itu, CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo menjelaskan penerima penghargaan ditentukan berdasarkan hasil riset Top Digital PR Index 2026 yang dilakukan melalui metode desk research selama Februari hingga April 2026.