20 Rumah di Pademangan Jakarta Utara Terbakar Minggu Pagi
jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (27/9) pagi. Puluhan rumah yang ditempati 380 jiwa dengan 110 kepala keluarga (KK) di Jalan Kampung Muk a RT 9 RW 4, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, terbakar.
Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman mengatakan bahwa luas objek yang terbakar mencapai 1.800 meter persegi. “Total ada sekitar 20 rumah semipermanen yang terbakar di kawasan tersebut,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu (27/9).
Sementara itu, dugaan penyebab kebakaran berasal dari gangguan listrik.
Dari keterangan saksi, terdengar suara ledakan yang diduga akibat korsleting listrik dari sebuah kontrakan di lantai dua.
Penghuni lantai satu mengira hanya suara benda jatuh, lalu ada warga berteriak kebakaran dan api sudah terlanjur membesar.
“Warga menghubungi Tim Damkar untuk penanganan lebih lanjut,” kata dia.
Gatot mengatakan petugas mendapatkan informasi kebakaran pukul 08.30 WIB.
Petugas langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan api.
Sebanyak 20 rumah di Pademangan, Jakarta Utara, terbakar pada Minggu (27/9) pagi. Dugaan penyebab kebakaran berasal dari gangguan listrik
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