menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » 20 Rumah di Pademangan Jakarta Utara Terbakar Minggu Pagi

20 Rumah di Pademangan Jakarta Utara Terbakar Minggu Pagi

20 Rumah di Pademangan Jakarta Utara Terbakar Minggu Pagi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Gulkarmat memadamkan api yang membakar puluhan rumah di Kampung Muka, Ancol, Jakarta Utara pada Minggu (27/9/2026) pagi. ANTARA/HO-Gulkarmat Jakarta Utara

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (27/9) pagi. Puluhan rumah yang  ditempati 380 jiwa dengan 110 kepala keluarga (KK) di Jalan Kampung Muk a RT 9 RW 4, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, terbakar.

Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman mengatakan bahwa luas objek yang terbakar mencapai 1.800 meter persegi. “Total ada sekitar 20 rumah semipermanen yang terbakar di kawasan tersebut,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu (27/9).

Sementara itu, dugaan penyebab kebakaran berasal dari gangguan listrik.

Baca Juga:

Dari keterangan saksi, terdengar suara ledakan yang diduga akibat korsleting listrik dari sebuah kontrakan di lantai dua.

Penghuni lantai satu mengira hanya suara benda jatuh, lalu ada warga berteriak kebakaran dan api sudah terlanjur membesar.

“Warga menghubungi Tim Damkar untuk penanganan lebih lanjut,” kata dia.

Baca Juga:

Gatot mengatakan petugas mendapatkan informasi kebakaran pukul 08.30 WIB.

Petugas langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan api.

Sebanyak 20 rumah di Pademangan, Jakarta Utara, terbakar pada Minggu (27/9) pagi. Dugaan penyebab kebakaran berasal dari gangguan listrik

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI