20 Semifinalis Bulu Tangkis Asian Games 2026, 4 dari Indonesia

jpnn.com - AICHI - Peluang Indonesia menambah medali emas Asian Games 2026 masih terbuka, lantaran sejumlah dutanya di cabor bulu tangkis menembus semifinal.

Empat dari 20 semifinalis bulu tangkis nomor individu Asian Games 2026 itu berasal dari Indonesia, yakni tunggal putra Alwi Farhan, ganda putra Leo Carnando/Daniel Marthin, ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dan ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

Dua ganda putra Merah Putih di atas tidak ketemu di semifinal yang membuka peluang untuk terciptanya final sesama Indonesia.

Semifinal bulu tangkis Asian Games 2026 akan digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Senin (28/9) mulai pukul 07.30 WIB. (ag2026/jpnn)

Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026

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