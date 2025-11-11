20 Tahun Bersama, Andre Taulany dan Erin Akhirnya Bercerai

menu
Andre Taulany. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany akhirnya bercerai dari Rien Wartia Trigina alias Erin.

Permohonan cerai talak yang diajukannya telah dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Adapun sidang pembacaan putusan perceraian Andre Taulany dan Erin dilakukan secara e-court pada Selasa (11/11).

"Hari ini untuk itu sudah diputusnya hari ini," ungkap Juru Bicara PA Jakarta Selatan, Abid.

Menurutnya, putusan tersebut hanya perihal mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Andre Taulany.

Tidak ada poin soal harta gana-gini maupun nafkah dalam putusan perceraian tersebut.

"Poinnya cerai talak saja, yang lainnya itu disepakati ya, artinya terjadi perdamaian di luar cerai talak. Jadi, ini hanya cerai talaknya," bebernya.

Abid menjelaskan, pihak majelis hakim PA Jakarta Selatan pun memberikan waktu dua pekan kepada Andre Taulany untuk menanggapi putusan tersebut.

