20 Tahun Indofood Riset Nugraha, Konsisten Cetak Peneliti Muda Scientific-preneur

jpnn.com - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) secara konsisten mendukung program bantuan riset bagi mahasiswa jenjang Strata Satu (S1).

Dukungan tersebut disalurkan melalui program Indofood Riset Nugraha (IRN), yang bertujuan untuk menggali potensi pengembangan produk pangan fungsional berbasis kearifan lokal.

Diluncurkan pertama kali pada tahun 2006, inisiatif untuk mendukung lahirnya generasi peneliti muda ini kini telah memasuki usia ke-20 tahun.

Baca Juga: Indofood Berbagi Inspirasi Bisnis dan Kreasi Kuliner di SIAL Interfood 2024

Head of Corporate Communications PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Stefanus Indrayana berharap IRN dapat terus membangkitkan semangat peneliti muda Indonesia untuk menjadi scientific-preneur yang inovatif.

Para peneliti muda diharapkan mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa, khususnya dalam mengembangkan potensi pangan lokal menjadi solusi serta peluang usaha yang berdampak luas.

"IRN wujud nyata komitmen kami untuk mendukung semangat generasi peneliti muda Indonesia," kata Stefanus di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga: Indofood Dorong Inovasi dan Kolaborasi Berkelanjutan di IdeaFest 2025

Selama dua dekade perjalanannya, Program Indofood Riset Nugraha tercatat telah menerima lebih dari 8.300 proposal penelitian.

Program ini juga telah mendanai lebih dari 1.100 penelitian mahasiswa yang berasal dari lebih 200 universitas serta perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.