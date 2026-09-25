20 Tahun Perjalanan PCC, Berikan Perawatan Komprehensif untuk Pasien Kanker
jpnn.com, JAKARTA - Dua dekade perjalanan Parkway Cancer Centre (PCC) menandai evolusi perawatan kanker menuju pendekatan yang makin personal dan terintegrasi.
Deputy Medical Director Parkway Cancer Centre Dr Khoo Kei Siong mengatakan dua puluh tahun menegaskan kembali komitmen PCC melalui tiga nilai utama 'Trust, Care dan Hope'.
Dia menyebut PCC telah membangun kepercayaan melalui informasi medis yang jelas dan berbasis bukti, memberikan perawatan yang komprehensif dan berpusat pada pasien, serta menumbuhkan harapan yang berlandaskan kemajuan ilmu kedokteran.
Menurut Dr. Khoo dalam 20 tahun terakhir, kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan kanker memungkinkan pendekatan yang semakin individual, dengan mempertimbangkan jenis dan stadium kanker, karakteristik penyakit, kondisi kesehatan secara keseluruhan serta kebutuhan setiap pasien.
“Perkembangan tersebut menjadi bagian dari perjalanan PCC dalam menghadirkan Trust, Care dan Hope melalui perawatan yang semakin personal dan multidisiplin,” ungkap Dr. Khoo dalam perayaan 20 tahun PCC, di Jakarta, Jumat (25/9).
Dia menjelaskan pendekatan ini juga tercermin dalam perkembangan penanganan kanker pada perempuan, termasuk kemajuan dalam deteksi, pencegahan dan pilihan pengobatan yang makin disesuaikan dengan karakteristik setiap pasien dan penyakitnya.
“Saya percaya kepercayaan tumbuh ketika pasien merasa bahwa dokter mereka tidak hanya kompeten, tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik mereka dan peduli,” jelas Dr. Khoo.
Dia juga menyebut kepercayaan dimulai ketika pasien merasa didengarkan dan kekhawatiran mereka ditanggapi dengan serius.
Dua dekade perjalanan Parkway Cancer Centre (PCC) menandai evolusi perawatan kanker menuju pendekatan yang makin personal dan terintegrasi.
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