20 Tahun Tertunda, Alyssa Soebandono Akhirnya Jalani Operasi Skoliosis

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Alyssa Soebandono akhirnya menjalani operasi untuk mengatasi skoliosis yang telah dideritanya selama sekitar 20 tahun.

Keputusan tersebut diambil setelah dirinya melewati berbagai upaya untuk menangani kondisi tulang belakangnya tanpa operasi sejak pertama kali didiagnosis pada 2006.

Kisah tersebut dibagikan Alyssa Soebandono saat berbincang dengan Feni Rose dalam program No Secret Trans TV yang tayang baru-baru ini.

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Dia mengungkapkan dokter sudah menyarankan operasi sejak awal mengetahui kondisi skoliosis. Namun, ketika itu dirinya masih duduk di bangku SMA dan memiliki jadwal syuting yang padat.

“Dari 2006 dokter menyarankan operasi. Cuma karena waktu itu masih SMA, masih syuting padat setiap hari, enggak ada waktunya,” kata Alyssa Soebandono.

Selain karena kesibukan, keputusan tersebut juga sempat membuat orang tua Alyssa Soebandono khawatir lantaran tindakan yang disarankan berkaitan dengan tulang belakang.

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Keluarga istri Dude Harlino itu kemudian memilih mencari solusi lain dengan berkonsultasi ke dokter di Singapura.

Pada saat itu, Alyssa Soebandono juga menggunakan brace khusus skoliosis yang dinilai lebih fleksibel.