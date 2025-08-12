menu
20 Tentara Jadi Tersangka Penganiayaan Prada Lucky, Motifnya

Prada Lucky Namo, anggota TNI yang meninggal akibat diduga dianiaya oleh seniornya.ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com - Kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga dianiaya senior makin terang.

Sebanyak 20 tentara pun sudah dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan Prada Lucky.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto (tengah) saat bersama orang tua Prada Lucky di rumah duka, Senin (11/8). ANTARA/Kornelis Kaha

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

Namun, peran masing-masing tersangka masih didalami oleh penyidik dari Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD).

"Dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan bisa diketahui perannya masing-masing apa, sehingga nanti bisa diterapkan pasal untuk orang per orang," kata Brigjen Wahyu di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

Brigjen Wahyu menjelaskan saat ini 20 tersangka sedang diperiksa oleh personel POM AD.

Dari hasil pemeriksaan itu, nanti para tersangka akan dikenakan pasal sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

