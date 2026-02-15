20 Terminal Tujuan Mudik Gratis 2026, Catat Tanggal Pendaftarannya

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan tanggal pendaftaran program Mudik Gratis Tahun 2026/1447 Hijriah.

Pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada 22 Februari 2026 secara daring melalui laman resmi mudikgratis.jakarta.go.id hingga kuota telah terpenuhi.

“Program Mudik Gratis ini kami siapkan untuk memberikan kemudahan bagi warga, sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, demi menekan risiko kecelakaan saat arus mudik dan arus balik Lebaran,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Minggu (15/2).

Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan layanan angkutan bus bagi pemudik dengan total 20 kota dan kabupaten tujuan di berbagai provinsi di Indonesia.

Selain itu, Pemprov DKI juga memfasilitasi pengangkutan sepeda motor pemudik dengan menggunakan truk ke enam kota tujuan, sehingga masyarakat dapat tetap menggunakan kendaraannya itu saat berada di kampung halaman tanpa harus mengendarainya dari Jakarta.

Syafrin mengatakan untuk arus mudik lebaran 2026, pemberangkatan sepeda motor dijadwalkan pada Senin, 16 Maret 2026 dari Terminal Pulogadung.

Penyerahan sepeda motor paling lambat dilakukan pada 15 Maret 2026 pukul 17.00 WIB.

Adapun pemberangkatan penumpang bus mudik gratis dilaksanakan pada 17 Maret 2026 dari kawasan Monumen Nasional (Monas).