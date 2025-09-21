200 Hektare Lahan di Ogan Ilir Terbakar
jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 200 hektare lahan di Ogan Ilir atau tepatnya di sekitar area tol Palembang - Indralaya terbakar, Sabtu (20/9/2025) siang kemarin.
Puluhan personel dari tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD Ogan Ilir, TNI, dan Polri berjibaku memadamkan api hingga pukul 01.30 WIB.
"Tadi pagi, pemadaman masih dilanjutkan, karena masih ada api aktif dan asap," ungkap Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatra, Minggu (21/9).
Pemadaman juga dibantu helikopter water bombing hingga sore. Fokus pemadaman adalah pengamanan wilayah pemukiman, jalan tol, dan jalan lintas agar tidak terganggu.
"Helikopter juga turut memadamkan hingga pukul 16.30 WIB," ujar Ferdian.
Api dengan cepat menjalar dikarenakan kondisi bahan bakaran di lahan mineral tersebut melimpah.
"Kondisi bahan bakaran melimpah. Namun, kondisi di bawah masih ada genangan air dangkal," kata Ferdian.
Pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab dari kebakaran. Namun, Ferdian memastikan karena ulah manusia.
Kebakaran terjadi di lahan sekitar area tol Palembang - Indralaya, akibat dari kebakaran tersebut, setidaknya 200 hektar lahan dilalap si jago merah.
