200 Jenis Turunan Sawit yang Bisa Jadi Andalan UMKM Perkebunan

jpnn.com, JAKARTA - Ada 200 jenis turunan minyak sawit yang dapat dijadikan bahan baku utama ataupun sampingan untuk diolah menjadi produk makanan, kerajinan tangan, sampai batik.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pekan Jurnalis dan UMKM Sawit 2026 bertemakan “Menyuarakan Narasi Sawit Baik Bersama Media dan UMKM” yang digelar di Malang, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ini menjadi forum mempertemukan insan pers dan pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan potensi produk turunan sawit bagi pengembangan usaha lokal.

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Pemerintah Kota Malang menyambut hangat pelaksanaan agenda ini.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang memilih Kota Malang sebagai pusat edukasi narasi sawit dan UMKM.

“Saya nilai sebagai ruang untuk memperkuat komunikasi, memperluas wawasan, dan membangun pemahaman masyarakat mengenai industri kelapa sawit,” ujar Wali Kota Malang dalam sambutan dibacakan Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diskopindag Kota Malang Farid Suaidi.

Lebih lanjut, Wali Kota Malang menekankan bahwa edukasi publik mengenai komoditas strategis nasional ini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan butuh gotong royong seluruh elemen.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang berperan dalam menggerakkan perekonomian termasuk UMKM. Karena itulah, pelaku UMKM dapat terus berinovasi, memperluas pasar, dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas.