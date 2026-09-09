200 Mahasiswa Palestina Dapat Beasiswa S2 di 33 Kampus Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Baznas bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka Program Beasiswa Palestina Baznas 2026 untuk 200 mahasiswa asal Palestina yang akan melanjutkan pendidikan jenjang magister (S2) di Indonesia.

Program tersebut diluncurkan Ketua Baznas Sodik Mujahid bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad di Gedung Kemdiktisaintek RI, Jakarta, Rabu (9/9).

Sodik mengatakan, pendidikan menjadi salah satu upaya penting untuk mempersiapkan generasi Palestina agar dapat berkontribusi terhadap masa depan negaranya.

Menurut dia, program tersebut tidak hanya berorientasi pada kelulusan akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

“Beasiswa Palestina Baznas merupakan ikhtiar bersama untuk membantu generasi muda Palestina memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi. Kami percaya pendidikan adalah jalan menuju perdamaian,” ujar Sodik.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Brian Yuliarto mengatakan, program tersebut merupakan hasil kerja sama Kemdiktisaintek dan Baznas untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa Palestina di Indonesia.

Dia mengapresiasi komitmen Baznas dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Sementara itu, Idy Muzayyad mengatakan, Beasiswa Palestina Baznas merupakan skema baru bantuan untuk Palestina.