2.000 Kendaraan Melintasi Tol Kalikangkung Semarang pada Arus Balik

jpnn.com, SEMARANG - Arus kendaraan pemudik ke arah Barat atau Jakarta yang keluar dari Kota Semarang melalui Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Senin malam, rata-rata di atas 2.000 kendaraan per jam.

Kepadatan kendaraan dari arah yang sama terlihat di Gerbang Tol Kalikangkung yang merupakan perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan data trafik kendaraan dari Pos Pengamanan (Pospam) GT Kalikangkung Semarang, trafik kendaraan di atas angka 2.000 kendaraan terjadi mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Juga: Menhub Prediksi Puncak Tanggal Arus Balik Lebaran 2026

Bahkan, trafik kendaraan arus balik pada pukul 10.00-16.00 WIB sempat menyentuh di atas 3.000 kendaraan per jam.

Namun, trafik kendaraan arus balik Lebaran 2026 kembali stabil di angka 2.000 per jam mulai pukul 16.00 WIB hingga terakhir diperbaharui pukul 21.00 WIB.

Tercatat, pukul 16.00-17.00 WIB (2.785 kendaraan), 17.00-18.00 WIB (2.861 kendaraan), 18.00-19.00 WIB (2.172 kendaran), 19.00-20.00 WIB (2.465 kendaraan), dan 20.00-21.00 (2.381 kendaraan).

Baca Juga: Arus Balik Mudik ke Jakarta Meningkat Bertahap

Kepala Pos Pengamanan (Pospam) GT Kalikangkung Semarang AKP Dimas Arief Wicaksono menyebutkan volume kendaraan yang ke arah Semarang, Senin, mulai pukul 06.00-21.00 WIB tercatat 39.223 kendaraan.

"Dibandingkan periode sama pada Minggu (22/3) kemarin, trafik arus balik mengalami kenaikan signifikan, sebab volume kendaraan ke arah yang sama selama 15 jam hanya 23.761 kendaraan," katanya.