2025 Masih Asik Sendiri, Perayaan Kunto Aji

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Kunto Aji meluncurkan single terbaru yang bertitel 2025 Masih Asik Sendiri.

Peluncuran lagu tersebut merupakan perayaan satu dekade album debut, Generation Y. Album yang dirilis pada 2015 itu, menjadi fondasi yang ajeg untuk karier Kunto Aji sebagai seorang musisi.

Lagu 2025 Masih Asik Sendiri merupakan versi aransemen ulang dari single Terlalu Lama Sendiri yang menjadi salah satu warna kental album Generation Y.

“Kalau kita merayakan sesuatu, ada sesuatu yang perlu dikeluarkan. Karya baru enggak possible untuk saat ini. Yang paling masuk akal adalah me-rework apa yang sudah ada. Dicoba di satu lagu yang cukup ikonik di album ini dengan aransemen dan cita rasa yang baru,” ungkap Kunto Aji.

Cita rasa yang dimaksud Kunto Aji salah satunya, terpapar pada pemaknaan yang bergeser dari karya aslinya.

“Masih Asik sendiri itu memberi ruang pada masing-masing orang, memberi perspektifnya masing-masing untuk masuk. Kalau itu pertanyaan, itu adalah pertanyaan yang membuat orang menoleh, masing-masing bisa punya pengertiannya sendiri pada hidup mereka masing-masing,” beber pria berusia 38 tahun itu.

Di tengah riuh rendahnya kehidupan di sekeliling, Kunto Aji menempatkan single 2025 Masih Asik Sendiri di posisi yang mencoba mengajak semua untuk memaknai apa yang ada di sekitar. Dimulai dari yang dekat, sampai yang ada di langit-langit tempat menghirup udara setiap hari.

"Ada banyak hal yang lagi aku pelajari akhir-akhir ini soal situasi dan kondisi kehidupan secara real atau pun secara spiritual. Harapan itu sangat penting sekali, karena satu-satunya pegangan itu ya, harapan. Karena kita sudah terbiasa untuk ada di dalam mode bertahan dan semakin ke sini, semakin dibutuhkan. Jadi, paling tidak di dalam kondisi bertahan ini, di ujung jalan ada secercah harapan," jelasnya.