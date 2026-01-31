2026, Gaikindo Pasang Target Penjualan Mobil 850 Ribu Unit, Tetapi

menu
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gikindo) menetapkan target penjualan mencapai 850 ribu unit sepanjang 2026. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengungkapkan angka tersebut sudag sepakat sudah dilakukan diskusi internal.

"Jadi, pada dasarnya kami kemarin sudah sepakat, pada tahun ini kami mematok target sebanyak 850 ribu unit," kata Kukuh Kumara dalam acara diskusi yang diadakan oleh Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) di Jakarta, Jumat (31/1).

Dia mengemukakan target tersebut masih bisa berubah sesuai dengan perkembangan pasar otomotif di Tanah Air.

"Kalau misalnya ada perkembangan baru, ada kebijakan baru, ya, mungkin kami akan lihat lagi," katanya.

Kukuh lantas menyampaikan peluang dan tantangan yang dalam waktu dekat bisa dihadapi oleh pelaku industri otomotif.

Dia mengemukakan libur panjang Idulfitri di satu sisi mendatangkan momentum untuk meningkatkan penjualan, tetapi di sisi lain menimbulkan pengurangan hari kerja untuk memproduksi kendaraan.

Penyelenggaraan pameran-pameran otomotif serta kehadiran merek dan model kendaraan baru diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan setelah libur Lebaran.

