2026 Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ali Minta Ditanyakan kepada Menkeu Sri Mulyani
jpnn.com - BANDUNG - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lagi mengungkapkan mengenai rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.
Ditanya mengenai rencana tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyarankan agar pertimbangan naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mulai 2026 agar ditanyakan dan dikonfirmasi kepada Menkeu Sri Mulyani.
Ali Gufron mengatakan pernyataan tersebut bukanlah datang dari pihaknya, sehingga lebih baik menanyakan ke narasumber pertama isu ini.
Narasumber dimaksud ialah Sri Mulyani yang menyatakan akan ada penyesuaian tarif BPJS mulai 2026.
"Kan, Dirut BPJS belum pernah ngomong itu. Silahkan tanyakan beliau," kata Ali Gufron di Bandung, Senin (25/8).
Meski demikian, Ali menilai jika terealisasikan hal tersebut bagus dan baik. "Itu bagus," katanya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program.
"Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan mengenai rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2026.
