2027, Indonesia Bakal Produkasi Mobil Nasional  

jpnn.com, JAKARTA - Mobil nasional diproyeksikan mulai diproduksi pada tahun 2027 dengan PT Pindad sebagai pihak yang mengembangkan proyek itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Kata dia, saat ini pihaknya juga fokus terhadap strategi pemasaran mobil nasional itu.

‎‎"Mobil nasional kita proyeksikan akan mulai produksi 2027," kata Menperin dikutip Jumat (14/11).

‎Agus mengatakan sudah melakukan pembahasan secara rinci dengan PT Pindad yang mencakup jenis kendaraan yang akan diproduksi, teknologi yang digunakan dalam proses produksi, strategi penetapan harga (pricing strategy), strategi pemasaran, serta pelayanan purna jual.

‎"Pembahasan banyak hal tersebut strategis demi menyiapkan dan mewujudkan apa yang dari arahan Bapak Presiden agar Indonesia bisa segera memiliki mobil nasional," katanya.

‎‎Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Pindad juga sudah membahas terkait kemungkinan mengundang mitra lain untuk sama-sama mengembangkan mobil nasional.

‎‎"Sehingga dalam penilaian kami Kemenperin dari pertemuan Kemenperin dengan Pindad itu bisa disimpulkan sementara, Pindad sudah siap, konsep Pindad sudah cukup lengkap," katanya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan saat ini kementeriannya dalam proses merumuskan kebijakan stimulus atau insentif untuk sektor otomotif.