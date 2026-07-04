205 Calon Advokat Ikuti Try Out UPA dari Peradi Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan calon advokat mengikuti try out Ujian Profesi Advokat (UPA) yang digelar DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar).

"Ini try out yang kesembilan. Ini memang sebagai komitmen dari DPC Peradi Jakarta Barat," kata Ketua DPC Peradi Jakbar Suhendra Asido Hutabarat secara hybrid, pada Sabtu, (4/7).

Peserta try out UPA kali ini sebanyak 205 orang di antaranya alumni PKPA DPC Peradi Jakbar dari berbagai kampus, yakni Ubhara Jaya, Binus University, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), dan UPN Veteran Jakarta serta berbagai kampus lainnya di berbagai daerah.

"Kalau alumni PKPA DPC Jakarta Barat-nya sih mungkin sudah 8 ribu lebih ya, kami start itu mungkin November 2021," ucapnya.

Asido mengungkapkan animo calon advokat terhadap PKPA DPC Peradi Jakbar sangat tinggi meski akhir-akhir ini banyak organisasi advokat (OA) yang menyerobot kewenangan Peradi di bidang pendidikan calon advokat.

Ia mengharapkan, para peserta yang telah mengikuti PKPA Peradi, khususnya di DPC Peradi Jakbar bisa menjawab berbagai pertanyaan try out dan nantinya lulus UPA pada Sabtu, (11/7).

"Karena seperti diketahui, kita ini Peradi zero KKN. Jadi hanya kemampuan teman-temanlah yang bisa memastikan lulus atau tidak," ujar dia.

Dalam try out ini juga akan disampaikan tips-tips dan hal-hal yang harus persiapkan secara matang untuk mengikuti UPA pada pekan depan.