2.062 Siswa SD BPK Penabur Jakarta Ikuti Pesta Siaga 2026 di Cibubur
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 2.062 siswa sekolah dasar (SD) dari 21 sekolah di bawah naungan BPK Penabur Jakarta mengikuti kegiatan Pesta Siaga yang digelar pada Rabu (1/4).
Kegiatan tahunan kepramukaan ini berlangsung di Bumi Perkemahan Buperta, Cibubur, Jakarta Timur, dan difokuskan bagi siswa kelas 4.
Pesta Siaga menjadi salah satu program unggulan jenjang SD BPK Penabur Jakarta dalam membentuk karakter siswa melalui kegiatan luar ruang yang edukatif dan menyenangkan.
Pengurus BPK Penabur Jakarta, Fanky Setiawan, yang bertindak sebagai pembina upacara, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk membentuk profil siswa BEST, yakni Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God.
"Setiap aktivitas dirancang untuk membentuk pribadi kalian agar memiliki karakter gigih, mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berjiwa kepemimpinan, serta peduli kepada teman,” ujar Fanky dalam amanatnya.
Pesta Siaga tahun ini mengusung tema “Berani, Cerdas, Ceria” yang terinspirasi dari tokoh Alkitab, yaitu Daud, Yosua, dan Daniel, yang dikenal mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka.
Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti empat pos kegiatan utama. Pada Pos Pengamatan, siswa diajak menebak nama rempah-rempah melalui indra penciuman serta mengenali berbagai jenis buah yang telah disiapkan pembina.
Selanjutnya di Pos Perpustakaan, peserta belajar memilah bahan bacaan berdasarkan jenisnya, seperti majalah, koran, serta buku fiksi dan nonfiksi, sekaligus berlatih menyampul buku tulis dengan rapi dalam waktu terbatas.
- Pemerintah Tetapkan Jadwal Libur Sekolah Saat Ramadan & Idulfitri 2026
- Begini Kebijakan Pembelajaran di Sekolah Selama Ramadan
- Bocah NTT Bunuh Diri, Reza Indragiri: Bukan Masalah Anak Tak Bisa Beli Alat Tulis yang Bikin Geger
- Siswa SD Bunuh Diri di Ngada NTT, Atalia Praratya DPR Dorong Penguatan Sekolah Rakyat
- Prabowo Beri Perhatian Khusus pada Kasus Siswa Bunuh Diri di NTT
- Orang Tua dari Siswa SD yang Bunuh Diri di Ngada Tak Masuk Daftar Penerima Bansos