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20,84 Juta Warga Ikuti CKG, Pemprov Jateng Perkuat Layanan Lewat Program Speling

20,84 Juta Warga Ikuti CKG, Pemprov Jateng Perkuat Layanan Lewat Program Speling
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Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melepas acara Immunity Run & Walk dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Kota Semarang pada Sabtu 7 Nobember 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses layanan kesehatan hingga desa.

Kolaborasi kedua program ini memungkinkan masyarakat menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus memperoleh layanan dokter spesialis tanpa harus jauh-jauh ke rumah sakit.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah, hingga 31 Oktober 2026 sebanyak 20,84 juta warga Jawa Tengah telah terjangkau program CKG.

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20,84 Juta Warga Ikuti CKG, Pemprov Jateng Perkuat Layanan Lewat Program Speling

Sementara itu, hingga 2 November 2026, program Speling telah dilaksanakan 1.857 kali di 1.603 desa dan kelurahan, dengan sasaran 133.132 orang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan terus mendorong perluasan program CKG dan Speling untuk meningkatkan deteksi dini penyakit hingga tingkat desa.

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Integrasi kedua program tersebut memungkinkan dokter spesialis memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di desa, mulai dari pemeriksaan TBC, kesehatan anak, kesehatan jiwa, hingga berbagai penyakit lainnya.

“Dokter itu turun ke bawah untuk mengobati masyarakat di desa. Para warga (dapat pelayanan kesehatan) gratis,” kata Luthfi di sela-sela mengikuti acara Immunity Run & Walk dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Kota Semarang pada Sabtu 7 Nobember 2026.

Pemprov Jateng mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses layanan kesehatan.

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