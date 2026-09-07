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21 Pelajar Indonesia Harumkan Nama Bangsa di Asian Music Games 2026

21 Pelajar Indonesia Harumkan Nama Bangsa di Asian Music Games 2026
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Sebanyak 21 pelajar Indonesia mengharumkan nama bangsa setelah meraih Gold Medal di Asian Music Games Malaysia 2026. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, MALAYSIA - Sebanyak 21 pelajar Indonesia meraih Gold Medal atau juara pertama pada ajang Asian Music Games Malaysia 2026.

Prestasi tersebut diraih melalui kategori Ensemble Melodica Junior Division dengan nilai 92,450 yang masuk level High Gold dalam penjurian AMG (AMBC).

Asian Music Games Malaysia 2026 berlangsung pada 4–13 September 2026 di sejumlah lokasi, yakni Institute Latihan Dewan Bandaraya, Stadium Titi Wangsa, dan Stadium Bola Sepak Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia.

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Kontingen Indonesia berada di bawah naungan Harmonie Swara Indonesia. Tim tersebut dipimpin Dewi Permatasari sebagai pimpinan kontingen dan Eryck Agustinus sebagai pelatih yang mendampingi para atlet selama persiapan hingga kompetisi berlangsung.

Prestasi itu diraih setelah 21 anak muda menjalani latihan intensif selama enam bulan. Mereka tidak hanya berlatih memainkan melodica, tetapi juga membangun kekompakan, ketepatan tempo, kedisiplinan, serta kepercayaan diri untuk tampil di hadapan juri internasional.

Ke-21 pelajar tersebut berasal dari sejumlah sekolah di Jakarta, di antaranya SD Negeri Rawamangun 12, SD Negeri Menteng 01, SD Negeri Menteng 02, SD Pelita, SD Negeri Cipinang 01, SMP Negeri 216, dan SMP Negeri 107.

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Eryck Agustinus mengatakan, raihan Gold Medal merupakan hasil dari proses latihan yang panjang dan tidak diperoleh secara instan.

Menurut dia, tantangan terbesar dalam kategori ensemble adalah menyatukan kemampuan 21 pemain agar dapat tampil sebagai satu kesatuan.

Latihan intensif selama enam bulan mengantarkan 21 pelajar Indonesia meraih Gold Medal di Asian Music Games Malaysia 2026.

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