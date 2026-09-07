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21 Rute Penerbangan SMB II Palembang Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

21 Rute Penerbangan SMB II Palembang Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
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Penerbangan di Bandara Internasional SMB II Palembang terganggu akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Foto: Dokumen Bandara.

jpnn.com - PALEMBANG - Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Dampak tersebut terjadi setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, ditutup sementara akibat kondisi yang berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan data operasional Bandara SMB II, sebanyak 12 penerbangan keberangkatan dan sembilan penerbangan kedatangan terdampak pembatalan, Senin (7/9).

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Untuk keberangkatan, rute Palembang menuju Jakarta yang terdampak, yakni: 

1. IU 921 PLM CGK STD 06.00 LT

2. IP 311 PLM CGK STD 08.45 LT

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3. IU 871 PLM CGK STD 08.50 LT

4. ID 7054 PLM HLP STD 09.00 LT

21 Rute penerbangan di Bandara Internasional SMB II Palembang terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

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