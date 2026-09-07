21 Rute Penerbangan SMB II Palembang Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
Senin, 07 September 2026 – 11:11 WIB
jpnn.com - PALEMBANG - Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.
Dampak tersebut terjadi setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, ditutup sementara akibat kondisi yang berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau.
Berdasarkan data operasional Bandara SMB II, sebanyak 12 penerbangan keberangkatan dan sembilan penerbangan kedatangan terdampak pembatalan, Senin (7/9).
Untuk keberangkatan, rute Palembang menuju Jakarta yang terdampak, yakni:
1. IU 921 PLM CGK STD 06.00 LT
2. IP 311 PLM CGK STD 08.45 LT
3. IU 871 PLM CGK STD 08.50 LT
4. ID 7054 PLM HLP STD 09.00 LT
21 Rute penerbangan di Bandara Internasional SMB II Palembang terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
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