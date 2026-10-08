21 Tahun Diperjuangkan, Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Targetkan Serah DIM Awal November 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pansus RUU Daerah Kepulauan (RUU DK) DPR RI bersama DPD dan Kemendagri sepakat mempercepat pembahasan dengan tenggat penyerahan DIM awal November 2026. Pembahasan RUU DK akhirnya memasuki babak baru setelah 21 tahun diperjuangkan.

Kesepakatan tersebut menjadi poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Rapat kerja ini berjalan dengan agenda tunggal guna membahas perkembangan kesiapan penyusunan DIM oleh pihak pemerintah terhadap RUU komprehensif tersebut.

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Jalannya rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, didampingi Wakil Ketua Pansus T.A. Khalid beserta seluruh jajaran anggota pansus lintas fraksi.

Dari pihak senator, hadir Ketua Tim Kerja (Timja) RUU Daerah Kepulauan DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Timja I H. Muhdi, dan Wakil Ketua Timja II Grall Taliawo. Sementara dari pihak eksekutif, Kemendagri mengutus barisan pejabat terasnya untuk memaparkan kesiapan teknis. Pemaparan disampaikan secara berurutan oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, serta Kepala Biro Hukum Kemendagri.

Setelah paparan dari pihak Kemendagri, mewakili Pansus DPR RI, Mercy Barends Ketua Pansus menyampaikan juga paparan perkembangan pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan. Mercy menegaskan bahwa RDP tersebut merupakan momentum sangat krusial dalam pembahasan RUU DK dan memastikan pembahasan memasuki tahapan yang lebih substantif.

"Setelah 21 tahun perjuangan legislasi, akhirnya memasuki babak baru yang sangat menentukan. Perjuangan panjang ini harus menghasilkan terobosan kebijakan yang konkret bagi masyarakat kepulauan. Kami tidak sekadar membahas sebuah undang-undang, tetapi sedang memperjuangkan keadilan pembangunan, keadilan fiskal, keadilan ekologis, dan kesetaraan hak konstitusional jutaan warga negara yang hidup di wilayah kepulauan," tegas Mercy.

Menurut Mercy, dua masa persidangan yang telah dilalui Pansus merupakan proses panjang konsolidasi aspirasi, masukan dan rekomendasi untuk memperkaya substansi legislasi. Pansus telah melaksanakan berbagai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai kementerian dan lembaga, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para ahli, akademisi, organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.