menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » 21 Tahun Mangkrak, Tiang Monorel di Rasuna Said Resmi Dibongkar Pramono, Biayanya Wow

21 Tahun Mangkrak, Tiang Monorel di Rasuna Said Resmi Dibongkar Pramono, Biayanya Wow

21 Tahun Mangkrak, Tiang Monorel di Rasuna Said Resmi Dibongkar Pramono, Biayanya Wow
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, eks Gubernur DKI Sutiyoso, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, dan sejumlah kepala dinas menyaksikan pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di sepanjang jalur Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membongkar tiang monorel yang mangkrak di sepanjang jalur Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pembongkaran itu dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, eks Gubernur DKI Sutiyoso, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, dan sejumlah kepala dinas.

Pembongkaran itu menggunakan alat las untuk memotong tiang-tiang yang terpancung.

Baca Juga:

"Melakukan penataan jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorel yang sudah 21 menginjak 22 tahun,” ucap Pramono di lokasi, pada Rabu (14/1).

Menurut Pramono, untuk sampai ke tahap pembongkaran monorel memerlukan proses yang panjang. Dia juga sudah berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI dan KPK.

“Karena pada waktu itu secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari,” tuturnya.

Baca Juga:

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa biaya pembongkaran 109 tiang monorel itu membutuhkan biaya Rp 254 juta.

Sementara itu, untuk lokasi bekas pembongkaran akan ditata secara keseluruhan termasuk jalan, selokan, taman, hingga pedestarian, diperkirakan Rp 102 miliar.

Menurut Pramono, untuk sampai ke tahap pembongkaran monorel memerlukan proses yang panjang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI