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21 Wanita Diamankan Tim Bareskrim di MP Club Pekanbaru, Semua Positif Narkoba

21 Wanita Diamankan Tim Bareskrim di MP Club Pekanbaru, Semua Positif Narkoba
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Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau memasang garis polisi di tempat hiburan malam MP Club dan salah satu ruang karaoke di Pekanbaru, Riau, Senin (12/10/2026). ANTARA/HO-Polda Riau

jpnn.com - Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau masih mengembangkan temuan saat penggerebekan tempat hiburan malam MP Club di Kota Pekanbaru.

Polisi juga mendalami peran delapan dari 68 orang yang diamankan dalam operasi itu, setelah hasil tes urine menunjukkan 63 orang positif narkoba.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan delapan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

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Sebanyak 60 orang lainnya telah diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau untuk menjalani asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Penggerebekan MP Club dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Riau pada Minggu (11/10) dini hari, setelah penyelidikan selama sekitar satu bulan.

Dalam operasi itu polisi mengamankan 68 orang yang terdiri atas pengunjung, pelayan, petugas keamanan, serta asisten manajer tempat hiburan malam tersebut.

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Seluruh orang yang diamankan menjalani pemeriksaan urine. Dari 47 laki-laki yang diperiksa, sebanyak 42 orang dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin.

Sementara itu, seluruh 21 wanita yang diamankan dinyatakan positif mengandung amfetamin maupun metamfetamin.

Sebanyak 21 wanita yang diamankan tim Bareskrim dan Polda Riau di MP Club Pekanbaruu, semuanya positif narkoba. Ada 8 orang sedang diusut perannya.

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