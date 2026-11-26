jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 2.100 pelajar dari 42 sekolah di Jakarta dan Tangerang mengikuti Mercu Buana Karnaval 2026 yang digelar Universitas Mercu Buana (UMB) pada 24–26 November 2026 di Kampus Meruya, Jakarta.

Kegiatan bertema Improve Quality of Life ini menghadirkan pameran budaya internasional, karya fesyen mahasiswa, pertunjukan seni, serta pengenalan aktivitas kemahasiswaan.

Setiap hari, sekitar 700 siswa dari 14 sekolah mengikuti rangkaian kegiatan di sejumlah area kampus.

Pelajar tidak hanya menyaksikan pertunjukan, tetapi juga berkesempatan mengenal lingkungan perguruan tinggi dan berbagai aktivitas pengembangan minat serta bakat mahasiswa.

Salah satu agenda yang menarik adalah pameran budaya di Aula Rektorat.

Pameran tersebut menghadirkan booth dari 10 negara, yakni Pakistan, Timor-Leste, Somalia, Rwanda, Rusia, Filipina, Maroko, China, Sudan, dan Yaman. Booth tersebut melibatkan mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di UMB.

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Melalui pameran itu, pelajar dapat mengenal keberagaman budaya dan berinteraksi langsung dengan mahasiswa dari berbagai negara. Kegiatan ini sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran lintas budaya di lingkungan kampus.

Selain pameran internasional, karnaval juga menghadirkan booth Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), dan komunitas mahasiswa. Booth ditempatkan di beberapa area sesuai bidangnya.