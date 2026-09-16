22 Kampus se-Indonesia Siap Adu Gagasan di Final Nasional Pertamina Goes to Campus 2026

jpnn.com, JAKARTA - Program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 memasuki puncak perhelatan melalui Final Nasional yang mempertemukan talenta-talenta muda terbaik dari 22 perguruan tinggi di 12 provinsi Indonesia.

Sebanyak 16 tim Energy Debate Championship (EDC) dan 10 finalis Energynovation Ideas Competition (EIC) akan berlaga di Jakarta pada 22–23 September 2026 untuk menghadirkan gagasan serta inovasi nyata bagi masa depan transisi energi nasional.

Lebih dari sekadar ajang kompetisi akademis, Final Nasional PGTC 2026 menjadi wujud nyata komitmen Pertamina dalam mendukung penguatan ekosistem pendidikan tinggi dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui ruang ini, mahasiswa diajak mengasah berpikir kritis, kemampuan berargumentasi, serta menciptakan gagasan aplikatif yang menjawab tantangan energi masa depan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan PGTC merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk membangun ekosistem pengembangan talenta muda yang memberikan kontribusi bagi masa depan energi Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi keberanian dan kualitas gagasan para mahasiswa. Lolosnya perwakilan dari kampus-kampus di Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara membuktikan bahwa talenta muda Indonesia memiliki kapasitas unggul yang merata," kata Baron dalam keterangannya, Rabu (16/8).

Bagi Pertamina, lanjut Baron, PGTC adalah wadah inkubasi kepemimpinan dan inovasi agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam menciptakan solusi energi yang berdampak bagi masyarakat.

Hadirnya kampus-kampus unggulan seperti ITB, UI, UGM, IPB, Unpad, Undip, UB, dan Binus yang beradu gagasan bersama Universitas Mataram, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Udayana, Universitas Pasundan, Universitas President, serta PKN STAN menciptakan ruang kolaborasi dan pembelajaran silang (cross-learning) yang inklusif.