22 Pemain Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Ada Marukawa
jpnn.com - BALI - PSSI merilis daftar pemain Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Bali.
Salah satu nama yang mencuri perhatian ialah Taisei Marukawa, pemain Dewa United Banten yang tengah menjalani perpindahan kewarganegaraan.
Berdasarkan daftar yang dirilis melalui akun resmi Timnas Indonesia, terdapat 22 pemain yang tercantum dalam skuad tersebut.
Mereka terdiri dari dua penjaga gawang, sembilan pemain bertahan, lima gelandang, dan enam penyerang.
Di posisi penjaga gawang, terdapat Nadeo Argawinata (Persija Jakarta) dan Reza Arya (Persebaya Surabaya).
Sektor pertahanan diisi sejumlah nama, seperti Mees Hilgers (Heerenveen), Alfarezzi Buffon (Dewa United), Altah Ballah (Dewa United), Dion Markx (Persita Tangerang), dan Dony Tri Pamungkas (Persija).
Selain itu, ada Noah Adnan dari Loudoun United FC, Rizky Ridho dan Shayne Pattynama yang sama-sama memperkuat Persija Jakarta, serta Tim Geypens dari Bali United.
Untuk sektor tengah, PSSI mencantumkan lima nama, yakni Egy Maulana Vikri dan Ivar Jenner dari Dewa United, Rayhan Hannan dari Persija Jakarta, Taisei Marukawa dari Dewa United, serta Zanadin Fariz yang bermain untuk Persik Kediri.
PSSI merilis daftar pemain Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Bali, ada beberapa wajah baru
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