22,2 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai Sebut Nilainya Capai Rp 43,02 Miliar

jpnn.com, ACEH - Bea Cukai Lhokseumawe bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh memusnahkan 22.281.420 batang rokok ilegal berbagai merek pada Rabu (24/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Lhokseumawe dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), instansi penegak hukum, serta perwakilan instansi pemerintah terkait di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.

Barang yang dimusnahkan senilai Rp 43,02 miliar yang merupakan hasil penindakan di bidang cukai sepanjang 2025 hingga 2026 yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara (BMMN).

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Pemusnahan rokok ilegal sebanyak itu juga telah memperoleh persetujuan pemusnahan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang dimusnahkan, sebanyak 8.772.070 batang merupakan hasil penindakan Bea Cukai Lhokseumawe, sedangkan 13.509.350 batang lainnya merupakan hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Aceh.

Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemusnahan dilakukan secara paralel di dua lokasi, yakni secara simbolis dilaksanakan di Lapangan Kantor Bea Cukai Lhokseumawe yang dihadiri para tamu undangan dan pemangku kepentingan.

Selanjutnya, proses pemusnahan utama dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alue Lim, Kota Lhokseumawe, dengan memanfaatkan mesin pengolahan sampah berteknologi modern untuk memastikan seluruh rokok ilegal yang dimusnahkan hancur secara optimal dan tidak dapat digunakan kembali.