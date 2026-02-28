225 Paket Pangan Disalurkan untuk Warga Palestina di Masjid Al Aqsa

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan 225 paket pangan bagi warga Palestina di kawasan Masjid Al Aqsa sebagai bagian dari program kemanusiaan internasional.

Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak konflik dan keterbatasan akses pangan.

Paket pangan berisi kebutuhan pokok keluarga yang disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat setempat.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui mitra lokal guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan menjangkau warga yang membutuhkan.

Ketua BAZNAS Noor Achmad mengatakan bantuan tersebut merupakan amanah masyarakat Indonesia yang disalurkan untuk warga Palestina.

“Alhamdulillah amanah masyarakat Indonesia yang dititipkan melalui BAZNAS dapat kami salurkan dalam bentuk paket pangan bagi warga Palestina. Ini adalah wujud kepedulian dan solidaritas umat Islam Indonesia terhadap saudara-saudara kita di sana,” ujar Noor Achmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dia menegaskan kondisi yang belum stabil akibat konflik membuat akses pangan di sejumlah wilayah Palestina menjadi terbatas, sehingga bantuan internasional sangat dibutuhkan, terutama menjelang Ramadan.

BAZNAS berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga Palestina sekaligus memperkuat solidaritas kemanusiaan global melalui zakat, infak, dan sedekah. (jlo/jpnn)