menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » 228 Jalur Bakal Adu Cepat di Tepian Tepian Narosa Kuansing

228 Jalur Bakal Adu Cepat di Tepian Tepian Narosa Kuansing

228 Jalur Bakal Adu Cepat di Tepian Tepian Narosa Kuansing
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Situasi lokasi pacu jalur tepian Narosa, Kuansing. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com - Sebanyak 228 jalur dipastikan siap berlaga pada ajang Pacu Jalur Nasional 2025 yang digelar di Tepian Narosa, Kuantan Singingi, Rabu 20 Agustus 2025.

Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya diikuti 225 jalur.

Kepala Dinas Pariwisata Kuantan Singingi Azhar menyebut peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Kuansing. Jalur dari Indragiri Hulu (Inhu) dan bahkan dari Sumatera Barat turut ambil bagian.

Baca Juga:

“Jumlah peserta pacu jalur yang bertanding sebanyak 228 jalur. Ini lebih banyak dari tahun 2024 yang hanya 225 jalur,” kata Azhar saat ditemui di Tepian Narosa.

Peserta yang paling jauh berasal dari Inhu dan Sumatera Barat.

Event budaya yang digelar setiap tahun ini berlangsung selama lima hari, 20–24 Agustus 2025.

Baca Juga:

Ribuan penonton diperkirakan akan memadati arena pacu jalur di tepian Sungai Kuantan.

Pacu jalur kali ini juga akan semakin meriah dengan kehadiran sejumlah pejabat negara.

Sebanyak 228 jalur dipastikan siap berlaga pada ajang Pacu Jalur Nasional 2025 yang digelar di Tepian Narosa, Kuantan Singingi, Rabu 20 Agustus 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI