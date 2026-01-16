23 Desa di Kabupaten Kendal Dilanda Banjir

jpnn.com - KENDAL - Sebanyak 23 desa di tujuh kecamatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dilanda banjir.

Adapun banjir itu diakibatkan hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis (15/1) hingga Jumat dini hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal mencatat 9.196 jiwa serta sekitar empat ribu rumah terendam banjir dengan ketinggian antara 10 hingga 100 sentimeter tersebut.

Baca Juga: Gegara Cipratan Banjir Pria Pukul Wajah Perempuan di Jakut

Banjir terparah tercatat terjadi di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, dengan ketinggian air mencapai 1 meter.

Adapun di Kecamatan Brangsong, banjir diakibatkan oleh tanggul Sungai Waridin yang jebol. Banjir mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kendal sejak Kamis malam.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Kendal Iwan Sulistyo menyebut ketinggian banjir berangsur surat mulai pagi hingga siang hari.

Baca Juga: Ratusan Jiwa Terdampak Longsor dan Banjir di Banjarnegara

"Di Kecamatan Ngampel, Pegandon, Brangsong, dan Kaliwungu sudah mulai surut, tetapi kami tetap bersiaga," katanya.

Dia mengatakan bahwa petugas gabungan juga melajukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir di Kecamatan Pegandon