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23 Mustahik Diberangkatkan ke Jepang untuk Magang Selama Tiga Tahun

23 Mustahik Diberangkatkan ke Jepang untuk Magang Selama Tiga Tahun
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Sebanyak 23 mustahik diberangkatkan ke Jepang melalui program beasiswa vokasi untuk magang selama tiga tahun. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberangkatkan 23 mustahik dari Lampung, Jawa Timur, dan Sumatra Barat, untuk mengikuti program magang dan bekerja di Jepang.

Melalui Program Beasiswa Vokasi Baznas, para peserta akan menjalani magang selama tiga tahun di Jepang dengan pendapatan yang mencapai nisab zakat.

Hingga saat ini, sebanyak 107 mustahik telah diberangkatkan ke Jepang melalui program kolaborasi Baznas dan Kemnaker tersebut.

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Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas, H. Idy Muzayyad, mengatakan program ini merupakan upaya untuk membuka akses kesempatan kerja bagi mustahik sekaligus membantu menekan angka pengangguran.

“Baznas menargetkan ada 3.000 penerima manfaat dalam program kolaborasi bersama Kemnaker ini dengan durasi waktu hingga lima tahun. Kami akan terus mengoptimalkan,” ujar Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Idy berharap para penerima manfaat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

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Dia juga berharap para mustahik nantinya dapat bertransformasi menjadi muzaki atau orang yang menunaikan zakat.

Salah satu penerima manfaat, Dananda Bagus Setiawan asal Sumatra Selatan, mengaku bersyukur mendapat kesempatan bekerja di Jepang.

Sebanyak 23 mustahik diberangkatkan ke Jepang melalui program beasiswa vokasi untuk magang selama tiga tahun.

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