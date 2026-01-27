23 Prajurit Marinir Korban Longsor Cisarua KBB Dapat Santunan Rp 25 Juta
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh korban meninggal dunia dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, akan mendapatkan santunan kematian.
Santunan tersebut juga berlaku untuk 23 prajurit marinir yang disebut ikut jadi korban tertimbun material longsor.
Dedi mengatakan, prajurit TNI AL yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan kematian masing-masing Rp25 juta.
"Bagi mereka yang mengalami musibah kematian, diakibatkan karena longsor, baik kematian biasa atau gugur saat latihan. Kami sudah berkomitmen memberikan santunan Rp 25 juta per ahli waris," kata Dedi ditemui di lokasi longsor, Selasa (27/1/2026).
Nantinya, anggota keluarga dari marinir tersebut akan menerima langsung santunan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Mereka yang anggota marinir pun nanti ada keluarganya, ahli warisnya nanti kami berikan," tuturnya.
Selain marinir TNI AL, santunan juga diberikan kepada dua anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cisarua yang tewas dalam kecelakaan saat membantu proses pencarian korban longsor.
Dua anggota polisi itu Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda Muhammad Jerry Sonconery.
Puluhan Prajurit marinir TNI AL yang jadi korban longsor Cisarua KBB, mendapatkan santunan kematian sebesar Rp25 juta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hari Ke-4 Longsor Cisarua, Basarnas Perluas Area Pencarian Korban
- Update Longsor Cisarua: Basarnas Serahkan 29 Kantong Jenazah ke Tim DVI Polda Jabar
- Innalillahi, 23 Prajurit Marinir Jadi Korban Tertimbun Longsor di Bandung Barat
- Tim DVI Masih Identifikasi 8 Jenazah Korban Longsor Cisarua KBB
- Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Kawasan Longsor Cisarua KBB Tidak Layak Dihuni
- 2 Polisi yang Meninggal dalam Operasi Penanggulangan Bencana Longsor Cisarua Dapat Kenaikan Pangkat