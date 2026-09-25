23 Ribu Siswa di Jabar Jadi Sasaran Program Bijak Jajan Cinta Bumi 2026

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk memperluas program edukasi Bijak Jajan Cinta Bumi 2026 ke Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Program tersebut ditargetkan menjangkau 30 sekolah dengan sekitar 23 ribu siswa penerima manfaat, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Peluncuran program digelar di SD Negeri Tegalkalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (25/9), dan melibatkan sekitar 670 siswa.

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Head of Corporate Communication and External Relations Garudafood Dian Astriana mengatakan program tersebut diarahkan untuk membangun kebiasaan memilih jajanan secara bijak sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia sekolah.

"Bijak Jajan Cinta Bumi merupakan investasi jangka panjang bagi kesehatan diri generasi muda dan kelestarian lingkungan. Kami percaya, kebiasaan baik yang ditanamkan sejak dini di bangku sekolah akan tumbuh menjadi budaya yang mengakar kuat di masa depan," kata Dian, Jumat (25/9).

Program Bijak Jajan Cinta Bumi 2026 mengusung tiga materi utama, yakni pemilihan jajanan yang aman dan bergizi, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pengelolaan sampah kemasan secara bertanggung jawab.

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Materi diberikan kepada siswa melalui permainan, diskusi, dan simulasi agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain edukasi, Garudafood menyediakan Dropbox Sampah Kemasan (DSK) di sekolah untuk menampung sampah kertas dan plastik.