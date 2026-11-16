jpnn.com - JAKARTA - Wakil Bupati Teluk Bintuni, Papua Barat, Joko Lingara resmi bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Bergabungnya Joko ditandai dengan pemakaian jas Hanura dan penyerahan kartu tanda anggota secara simbolis oleh Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella di Manokwari, Sabtu (14/11) sore. Joko juga dipercaya memimpin DPC Hanura Kabupaten Teluk Bintuni dan diberi target menyelesaikan konsolidasi kepengurusan hingga tingkat distrik dalam waktu satu bulan.

"Kami memberikan amanah kepada Wakil Bupati Pak Joko ini untuk mempersiapkan dirinya menghadapi pemilu dan menghadapi proses pilkada yang akan datang," ujar Rio Capella dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Pernyataan itu disampaikan Rio seusai konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD Hanura se-Papua Barat di Manokwari.

Adapun Joko mengatakan keputusannya bergabung dengan Hanura menjadi awal semangat baru untuk membesarkan partai di Teluk Bintuni. Dia mengaku telah berkiprah selama sekitar 23 tahun di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum dinyatakan demisioner. "Saya di PPP itu kurang lebih 23 tahun. Saya membesarkan PPP, dan hari ini saya dinyatakan demisioner di PPP. Maka hari ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Partai Hanura yang telah membuka diri," ujarnya.

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Joko menyatakan komitmennya memperkuat organisasi Hanura di Teluk Bintuni menjelang Pemilu 2029. "Ini semangat baru, spirit baru, kita harus bekerja keras, dan kita harus buktikan bahwa di 2029 Hanura di Kabupaten Teluk Bintuni harus eksis," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Hanura Papua Barat Fransiscus Tanuardus menyambut bergabungnya Joko. Dia menyatakan partainya akan terus menjaring kader potensial dari berbagai kalangan, termasuk tokoh dari partai politik lain. Fransiscus berharap penambahan kader dapat memperkuat konsolidasi organisasi dan kesiapan Hanura menghadapi Pemilu 2029.

Target Hanura

Partai Hanura menargetkan satu kursi di setiap daerah pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota Papua Barat pada Pemilu 2029. Menurut Rio Capella, target tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi menjelang kerja-kerja elektoral yang direncanakan mulai 2027. "Kami menargetkan bahwa di setiap dapil baik provinsi maupun kabupaten kota, Hanura bisa mendapatkan satu kursi setiap daerah pemilihan," kata Rio yang juga ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, itu.

Selain kursi DPRD, Hanura juga membidik perolehan kursi DPR RI dari wilayah Tanah Papua. Untuk itu, partai berencana melakukan survei di enam provinsi guna memetakan peluang perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029. "Kami targetkan dari enam provinsi itu di tiga daerah pemilihan atau tiga dapil, atau tiga provinsi, kita akan sumbangkan untuk Hanura di Senayan," katanya. (antara/jpnn)