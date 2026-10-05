23 Tahun Menanti Anak, Pasangan Ini Ikut Program Pendampingan Kehamilan

jpnn.com, JAKARTA - Penantian panjang memiliki buah hati dijalani Kingkin Kusumawardhani bersama sang suami selama 23 tahun pernikahan.

Kingkin menjadi salah satu peserta GlowImpact, program pendampingan bagi pasangan yang sedang mengupayakan kehamilan yang digelar MS GLOW Beauty di Malang, Jawa Timur, Selasa (30/9).

“dua puluh tiga tahun bukan waktu yang singkat, dan terlalu jauh perjalanannya. Mungkin ini terakhir kali usaha saya,” kata Kingkin dalam keterangannya dikutip Senin (5/10).

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Program perdana tersebut diikuti 15 pasangan suami istri. Mereka mendapatkan edukasi dan konsultasi terkait persiapan kehamilan bersama tenaga profesional.

Founder MS GLOW Beauty Shandy Purnamasari mengatakan program itu sengaja melibatkan suami dan istri karena proses mendapatkan keturunan tidak hanya menjadi persoalan perempuan.

“Kami percaya, perjalanan mendapatkan buah hati bukan hanya menjadi perjuangan perempuan, tetapi juga perjalanan yang dijalani bersama pasangan,” ujar Shandy.

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Dia menyebutkan, persoalan infertilitas memang masih dialami cukup banyak pasangan di Indonesia. Kementerian Kesehatan dalam publikasi pada 2022 memperkirakan infertilitas dialami sekitar 10 hingga 15 persen pasangan usia subur di Indonesia atau sekitar 4 hingga 6 juta pasangan.

Gangguan sistem reproduksi dapat dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kondisi tersebut juga dapat disertai tekanan psikologis dan stigma sosial.