JPNN.com » Nasional » Humaniora » 23 Warga Hilang Seusai Banjir Bandang di Nduga Papua Pegunungan

23 Warga Hilang Seusai Banjir Bandang di Nduga Papua Pegunungan

23 Warga Hilang Seusai Banjir Bandang di Nduga Papua Pegunungan
Tanah longsor di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. ANTARA/HO-BNPB

jpnn.com - JAKARTA - Banjir bandang melanda dua distrik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan berdasarkan data terbaru, ada 23 warga dinyatakan hilang setelah banjir bandang menerjang dua distrik itu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan upaya pencarian dan pertolongan terus dilakukan tim gabungan yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat TNI-Polri, dan masyarakat di Nduga.

“Tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap 23 warga yang hilang, masing-masing 15 orang di Distrik Dal dan 8 orang di Distrik Yuguru,” kata Muhari di Jakarta, Selasa (4/11).

BNPB mengonfirmasi sebagian besar korban hilang diduga hanyut terbawa arus deras saat melintas di Sungai Papan yang meluap setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu sejak Sabtu (1/11) sore.

Adapun wilayah terdampak bencana mencakup dua kampung di Distrik Dal, yakni Kampung Dal dan Kampung Silan, serta sejumlah permukiman di Distrik Yuguru.

Tim petugas gabungan di Kabupaten Nduga yang sudah berada di lokasi memastikan tidak ada warga yang mengungsi akibat peristiwa tersebut.

Abdul menjelaskan pihaknya masih terus memantau perkembangan cuaca di wilayah Papua dan Papua Barat Daya.

BNPB menyatakan 23 warga dinyatakan hilang setelah banjir bandang menerjang dua distrik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

