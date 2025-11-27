2.307 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Mas Aji: Bisa Jadi Suatu Saat Naik Menjadi PPPK Penuh bahkan PNS

menu
Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji memimpin apel kerja gabungan di Pendopo Mas Tumenggung Djogokarjo, Pacitan, Jawa Timur, Rabu (26/11/2025). ANTARA/HO - Prokopim Pacitan.

jpnn.com - PACITAN - Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur,  resmi mengangkat 2.307 honorer setempat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Penyerahan keputusan pengangkatan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Pacitan Heru Wiwoho dalam apel kerja gabungan yang dipusatkan di Pendopo Mas Tumenggung Djogokarjo, Rabu (26/11). Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji.

Dalam kesempatan itu, Mas Aji, panggilan akrab Indrata Nur Bayuaji, mengajak seluruh PPPK paruh waktu bersyukur atas perubahan status kepegawaian yang kini mereka sandang.

Mas Aji menyebut bahwa momentum itu sebagai langkah administratif penting yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi kinerja para pegawai.

"Perubahan status ini belum otomatis berdampak pada kesejahteraan, namun kita tidak tahu arah kebijakan pusat ke depan. Bisa jadi yang kini PPPK paruh waktu suatu saat naik menjadi PPPK penuh atau bahkan PNS," kata Mas Aji.

Lebih lanjut dia menekankan para pegawai agar tetap menjalankan tugas dengan ikhlas dan sepenuh hati, sembari menunggu dinamika kebijakan nasional mengenai penyelarasan status kepegawaian.

Pemkab Pacitan menyatakan seluruh PPPK paruh waktu yang telah menerima SK segera menempati unit kerja masing-masing. Kebijakan ini diharapkan memperkuat pelayanan publik sekaligus menjawab kebutuhan tenaga teknis di sejumlah sektor. (antara/jpnn)

2.307 honorer di Pacitan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Mas Aji mengajak mereka mensyukuri perubahan status kepegawaian.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

