2.347 Pendonor Darah Sukarela Terima Penghargaan, Gubernur Luthfi: Wujud Kepedulian Sosial

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan aksi mendonorkan darah untuk menolong sesama merupakan wujud dari kepedulian sosial.

Lebih dari itu, tindakan tersebut juga merupakan amal yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Bagi siapapun yang memberikan darah kepada yang membutuhkan. Ini merupakan suatu bentuk perwujudan amal, charity, yang diberikan dengan tulus,” kata Luthfi saat acara Temu Donor Darah Sukarela 2026, di Balairung Astina, UTC Convention Hotel, Kota Semarang, Selasa, 29 September 2026.

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Luthfi menilai konsistensi para pendonor juga menunjukkan kuatnya nilai kemanusiaan dalam mendukung kesehatan masyarakat di Jawa Tengah.

Misi sosial para pendonor, menurutnya, tidak berhenti pada kegiatan donor darah, tetapi juga memberikan manfaat kepada keluarga dan masyarakat.

Dia berharap kepedulian tersebut terus tumbuh dan menular kepada masyarakat lainnya.

Luthfi juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pendonor yang telah mencapai 50 maupun 75 kali donor.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 2.347 pendonor menerima penghargaan, terdiri atas 1.742 orang yang telah mencapai 50 kali donor dan 605 orang yang mencapai 75 kali donor.