237.196 Guru Honorer Dituntaskan Lewat Jalur CPNS & PPPK? Ini Penjelasan Dirjen Nunuk

Dirjen GTK kemendikdasmen Nunuk Suryani dalam taklimat media di Jakarta, Senin (11/5/2026). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan hanya 237.196 guru honorer atau non-ASN yang akan diselesaikan.

Penyelesaiannya sesuai mekanisme yang diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). 

Direktur jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani, mengatakankebutuhan formasi guru ASN tahun ini sebanyak 498 ribu.

Kebutuhan guru sudah disampaikan kepada Kemendikdasmen, sehingga pemenuhannya salah satunya melalui rekrutmen CASN. 

Nah, 237.196 guru honorer atau non-ASN ini berpeluang ikut seleksi CASN, apakah CPNS maupun PPPK.

"Kemendikdasmen mengikuti mekanisme yang dibuat KemenPANRB. Yang pasti tahun depan adanya guru ASN, sesuai mandat UU 20 Tahun 2023 tentang ASN," terangnya..

Apakah guru honorer yang tersisa tersebut seluruhnya akan diangkat PNS? Dirjen Nunuk menegaskan aturan main pengangkatan CPNS masih ada batasan usia 35 tahun.

Data Kemendikdasmen per 31 Desember 2024, menyebutkan dari 237.196 guru honorer, sebanyak 124 ribuan berusia di bawah 35 tahun. Selebihnya di atas 35 tahun.

