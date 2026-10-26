24 Grup Band Ramaikan Festival Parade Band se-Jabodetabek 2026

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (DPD PAPPRI) DKI Jakarta berkolaborasi bersama Ussy Pieters Entertainment menggelar ajang Festival Parade Band se-Jabodetabek 2026.

Adapun acara terdebut digelar di DeHeng House, kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (25/10).

Acara kolaborasi perdana antara DPD PAPPRI DKI Jakarta dan Ussy Pieters Entertainment ini dirancang sebagai panggung apresiasi sekaligus ajang unjuk bakat bagi 24 grup band lokal terpilih dari Jabodetabek.

Baca Juga: IRSX Gelar Konser Perdana Dimash Qudaibergen di Indonesia

Acara itu sekaligus menandai gebrakan perdana Ussy Pieters setelah kepengurusan DPD PAPPRI DKI Jakarta sempat vakum selama dua tahun.

Ketua Umum DPD PAPPRI DKI Jakarta, Ussy Pieters mengungkapkan antusiasmenya atas acara tersebut.

Menurutnya, tujuan utama dari kegiatan tersebut bukan sekadar menggelar sebuah acara, melainkan menghidupkan kembali ruang interaksi dan membangkitkan semangat para musisi setelah masa-masa sulit akibat pandemi.

"Jadi ini saya bikin gebrakan pertama saya sebagai ketua untuk DKI karena selama ini DKI vakum dua tahun. Jadi saya menggerakkan lagi karena ini kan musik, PAPPRI kan musik. Jadi saya membuat festival parade band se-Jabodetabek yang kebetulan memang 24. Banyak banget yang mau ikut tapi saya tutup karena bisa 24 aja, ya," ujar Ussy Pieters.

Dia mengatakan, pemilihan 24 grup band tersebut dikurasi berdasarkan keberagaman genre yang diusung agar setiap penampilan menyuguhkan warna musik yang berbeda.