24 Komputer di SDN Karadenan Hilang Dicuri, Kok Bisa?

jpnn.com - Pencurian 24 unit komputer dan puluhan perangkat digital lainnya terjadi di SDN Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Polisi dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor masih menyelidiki kasus pencurian itu.

Kasus pencurian dilaporkan terjadi pada Senin (16/2) sekitar pukul 04.30 WIB.

Pelaku diduga masuk ke area sekolah dengan merusak gerbang utama serta pintu sejumlah ruangan, termasuk ruang laboratorium komputer dan ruang guru.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo menyebut pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama jajaran Polsek Cibinong dan tim Inafis.

"Benar telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di SDN Karadenan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku," kata Anggi, Selasa (17/2/2026).

Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/419/II/2026/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JABAR tertanggal 16 Februari 2026, pelaku yang masih dalam penyelidikan diduga melakukan aksinya dengan cara merusak gembok gerbang dan pintu ruangan menggunakan alat bantu.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku berhasil membawa sejumlah barang dari ruang laboratorium komputer berupa 24 unit komputer HP All In One serta 60 unit tablet.