243.543 Anggota Satlinmas di Jateng Bersama 5 Gubernur Ikuti Apel Akbar, Ahmad Luthfi: Hansip Reborn

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 243.543 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari 8.562 desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah mengikuti Apel Akbar Satlinmas di Stadion Pandanaran, Wujil, Kabupaten Semarang, Rabu, 30 September 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh lima gubernur, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani.

Hadir juga Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal, serta bupati-wali kota se-Jawa Tengah dan tokoh masyarakat lainnya.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappidsus) Aris Marsudiyanto mengatakan, Satlinas memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan masyarakat di setiap daerah, mulai dari menjaga ketertiban umum, tanggap terhadap bencana, menjaga ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, hingga mengawal program pemerintah.

Oleh karena itu, dia juga berpesan kepada seluruh anggota Satlinmas untuk tidak mudah terprovokasi sebab saat ini banyak berita yang tidak jelas sumbernya, ujaran kebencian, dan bahkan menjurus ke adu domba.

Dalam kesempatan itu, dia juga mencanangkan Gerakan Nasional Jempol Baik. Di mana kedua jempol digunakan untuk bermedia sosial yang baik, sarung sebelum sharing.

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"Mari kita bina, kita bimbing, kita biasakan kepada seluruh masyarakat, anak-anak, saudara-saudara, dan keluarga kita menggunakan jempolnya dengan baik. Saring dahulu setiap ada berita, jangan langsung di share,” ucapnya.

Dalam apel akbar tersebut juga diberikan penghargaan kepada asosiasi linmas (Aslinmas) dengan keanggotaan terbanyak. Provinsi Jawa Tengah menjadi nomor satu untuk jumlah keanggotaan Aslinmas se-Indonesia dengan jumlah 75.738 anggota.