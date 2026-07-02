25 Advokat Membela Dokter Tifa

jpnn.com, JAKARTA - Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu hadir bersama 25 advokat.

"Saya hadir di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenuhi undangan dari kejaksaan bersama dengan 25 advokat saya," kata Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Tifa tiba di PN Jakarta Timur sebelum pukul 09.00 WIB bersama tim kuasa hukumnya.

Dia mengenakan pakaian serbahitam bergaris merah dengan kerudung warna muda.

Sedangkan para pengacaranya memakai jas hitam bertuliskan "TPDT" yang merupakan singkatan dari Tim Pembela Dokter Tifa.

Sejumlah pendukung turut menyambut kedatangan Tifa di halaman pengadilan hingga ruang persidangan.

Tifa menyebut tim pembelanya tersebut telah mendampinginya selama sekitar satu tahun serta delapan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah. Menurut dia, komposisi tersebut membuatnya optimistis menghadapi proses persidangan.