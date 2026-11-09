2,5 Juta Produk di Jateng Bersertifikat Halal, Pemprov Terus Lakukan Pendampingan UMKM

jpnn.com, SEMARANG - Jawa Tengah terus memperkuat ekosistem halal untuk mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Sejak tahun 2020 hingga 7 Oktober 2026, sebanyak 2.512.759 produk di provinsi ini telah bersertifikat halal.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas akses sertifikasi melalui kolaborasi lintas daerah, pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta penguatan keterkaitan ekonomi halal dengan sektor pariwisata ramah muslim.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah Ika Efrilia menyampaikan dari jutaan produk tersebut, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat.

"Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM," ungkap Ika saat audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang pada Senin, 9 November 2026.

Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal meningkat dari 667 sertifikat selama 2020, menjadi 214.207 sertifikat selama 2026. Sementara itu, jumlah produk yang tersertifikasi halal pada 2026 saja mencapai 831.481 produk.

Untuk mempercepat perkembangan ekosistem halal, BPJPH bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penandatanganan komitmen bersama BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026.